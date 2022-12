NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag auf rotem Terrain

Die NVIDIA-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 0,4 Prozent auf 157,84 EUR ab. In der Spitze fiel die NVIDIA-Aktie bis auf 156,04 EUR. Bei 158,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 8.933 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 28.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 278,00 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 43,22 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2022 bei 112,32 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,53 Prozent.

Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 205,00 USD.

Am 16.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.10.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,17 USD je Aktie gewesen. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.931,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.103,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte NVIDIA am 22.02.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 15.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 3,27 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

