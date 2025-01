NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA zeigt sich am Nachmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von NVIDIA gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die NVIDIA-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 136,95 USD.

Die NVIDIA-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 136,95 USD. Den Tageshöchststand markierte die NVIDIA-Aktie bei 136,99 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 136,83 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 20.447.381 NVIDIA-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,13 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 11,81 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.01.2024 bei 56,12 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 59,03 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,079 USD. Im Vorjahr erhielten NVIDIA-Aktionäre 0,020 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 416,25 USD.

NVIDIA ließ sich am 20.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 USD gegenüber 0,37 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 93,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 35,08 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 26.02.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 12.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2025 2,95 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

