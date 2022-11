NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 156,48 EUR zu. In der Spitze gewann die NVIDIA-Aktie bis auf 158,34 EUR. Bei 157,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14.540 NVIDIA-Aktien.

Bei 307,55 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2022 (112,32 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 282,50 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 24.08.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,04 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 6.704,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.507,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 16.02.2023 terminiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 3,34 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

So ist Cathie Woods ARK Innovation ETF vom Krypto-Crash betroffen

Ausblick: NVIDIA präsentiert Quartalsergebnisse

Kurz vor NVIDIA-Bilanzvorlage: ARK-CEO Cathie Wood trennt sich im großen Stil von NVIDIA-Aktien

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com