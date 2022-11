NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Vormittag fester

Die NVIDIA-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 157,78 EUR. Die NVIDIA-Aktie legte bis auf 157,82 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 157,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 222 NVIDIA-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 307,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Bei einem Wert von 112,32 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 40,47 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 282,50 USD an.

Am 24.08.2022 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.07.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,51 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 1,04 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.704,00 USD – ein Plus von 3,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 6.507,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte NVIDIA am 16.02.2023 präsentieren.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,34 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

