NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von NVIDIA gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 140,26 USD zu.

Um 15:52 Uhr wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 140,26 USD nach oben. Die NVIDIA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 141,46 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 140,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 8.991.243 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2025 auf bis zu 153,13 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,18 Prozent hinzugewinnen. Am 23.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 74,22 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 47,08 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten NVIDIA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,020 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,065 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 416,25 USD.

Am 20.11.2024 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,79 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,37 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 35,08 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,12 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2025 terminiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 2,95 USD je Aktie aus.

