NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Donnerstagmittag im Minus

Die NVIDIA-Aktie notierte um 21.07.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 174,12 EUR. Im Tief verlor die NVIDIA-Aktie bis auf 172,50 EUR. Bei 172,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17.629 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Bei 307,55 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 43,38 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.07.2022 bei 136,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 27,28 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 360,00 USD.

Die Zahlen des am 30.04.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 25.05.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,36 USD, nach 0,92 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.288,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 46,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 5.661,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 24.08.2022 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,36 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

