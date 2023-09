NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag mit roten Vorzeichen

NVIDIA im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 415,78 USD ab.

Die NVIDIA-Aktie musste um 16:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 415,78 USD abwärts. Das Tagestief markierte die NVIDIA-Aktie bei 412,71 USD. Mit einem Wert von 415,68 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 11.392.844 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 502,30 USD erreichte der Titel am 25.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 20,81 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 108,13 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 73,99 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 534,29 USD.

Am 23.08.2023 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 31.07.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.507,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 101,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 6.704,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 21.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,63 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

