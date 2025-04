NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Zuletzt sprang die NVIDIA-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 98,56 USD zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 98,56 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NVIDIA-Aktie bisher bei 99,26 USD. Mit einem Wert von 98,86 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 7.338.769 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2025 auf bis zu 153,13 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 55,37 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.04.2024 bei 76,40 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,039 USD. Im Vorjahr hatte NVIDIA 0,030 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 417,50 USD.

NVIDIA veröffentlichte am 26.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,90 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 39,33 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,10 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die NVIDIA-Bilanz für Q1 2026 wird am 28.05.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 27.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2026 4,44 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Wall Street: Rote Vorzeichen nach der Osterpause

Der richtige Start für Börsenanfänger: Von dieser Strategie rät eine Expertin ab

NVIDIA-Aktie unter Druck: Steht eine baldige Kurswende bevor?