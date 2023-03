NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Vormittag gesucht

Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 09:21 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 271,50 USD. Bisher wurden heute 82.187 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Am 30.03.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 289,46 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 6,20 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 108,13 USD am 14.10.2022. Mit einem Kursverlust von 151,09 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 270,00 USD für die NVIDIA-Aktie aus.

Am 22.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.01.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,88 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,83 Prozent zurück. Hier wurden 6.051,00 USD gegenüber 7.643,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 24.05.2023 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 22.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,47 USD je Aktie belaufen.

