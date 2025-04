NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA steigt am Mittwochnachmittag

So bewegt sich NVIDIA

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von NVIDIA. Zuletzt ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,6 Prozent auf 103,48 USD.

Das Papier von NVIDIA konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 4,6 Prozent auf 103,48 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bei 104,80 USD. Bei 104,56 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 11.863.230 NVIDIA-Aktien.

Am 08.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,13 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,98 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.04.2024 (78,23 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,40 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,039 USD. Im Vorjahr hatte NVIDIA 0,030 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 416,88 USD.

Am 26.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.01.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,90 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 0,50 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat NVIDIA im vergangenen Quartal 39,33 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 77,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NVIDIA 22,10 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 28.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 27.05.2026 dürfte NVIDIA die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,46 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

