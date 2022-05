NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Montagvormittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 23.05.2022 09:22:00 Uhr 4,0 Prozent auf 161,26 EUR. Bei 162,26 EUR markierte die NVIDIA-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 161,18 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 729 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 307,55 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 47,57 Prozent niedriger. Am 22.05.2021 gab der Anteilsschein bis auf 118,29 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 36,33 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 360,00 USD je NVIDIA-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.01.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 17.02.2022. Das EPS wurde auf 1,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,78 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 7.643,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.003,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 52,77 Prozent gesteigert.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.05.2022 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 24.05.2023 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von NVIDIA.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,66 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

