NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der NVIDIA

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 140,97 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,8 Prozent auf 140,97 USD. Das Tagestief markierte die NVIDIA-Aktie bei 140,40 USD. Mit einem Wert von 142,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 6.974.717 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 144,41 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 2,44 Prozent zulegen. Am 01.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,24 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 72,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,045 USD. Im Vorjahr hatte NVIDIA 0,020 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 404,38 USD je NVIDIA-Aktie an.

NVIDIA veröffentlichte am 28.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,68 USD. Im letzten Jahr hatte NVIDIA einen Gewinn von 0,25 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 30,04 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,51 Mrd. USD umgesetzt.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 20.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 12.11.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2025 2,85 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Handel in New York: Letztendlich Gewinne im NASDAQ Composite

Verluste in New York: S&P 500 präsentiert sich letztendlich schwächer

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 bewegt letztendlich im Plus