NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Nachmittag in Grün

Die Aktie von NVIDIA zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die NVIDIA-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,5 Prozent auf 121,82 USD.

Das Papier von NVIDIA legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,5 Prozent auf 121,82 USD. Die NVIDIA-Aktie zog in der Spitze bis auf 121,85 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 119,90 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.661.193 NVIDIA-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,13 USD) erklomm das Papier am 08.01.2025. Gewinne von 25,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 75,61 USD. Dieser Wert wurde am 20.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,030 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,039 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 417,50 USD.

NVIDIA ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,90 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 39,33 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,10 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 28.05.2025 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Am 27.05.2026 wird NVIDIA schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2026 4,54 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

