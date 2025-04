NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Nachmittag höher

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von NVIDIA zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 104,24 USD zu.

Das Papier von NVIDIA legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 104,24 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bei 104,49 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 103,50 USD. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 6.388.389 Aktien.

Am 08.01.2025 markierte das Papier bei 153,13 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NVIDIA-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,23 USD am 26.04.2024. Mit Abgaben von 24,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem NVIDIA seine Aktionäre 2025 mit 0,030 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,039 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 416,88 USD je NVIDIA-Aktie aus.

NVIDIA ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,90 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39,33 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 77,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,10 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 28.05.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 27.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,45 USD fest.

