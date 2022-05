NVIDIA Aktie News: Anleger schicken NVIDIA am Dienstagnachmittag tief südwärts

Der NVIDIA-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 24.05.2022 16:22:00 Uhr verlor das Papier 5,2 Prozent auf 148,66 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die NVIDIA-Aktie bis auf 148,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 154,04 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 49.443 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 307,55 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 51,66 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.05.2021 bei 126,60 EUR. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 17,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 360,00 USD für die NVIDIA-Aktie aus.

Am 17.02.2022 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 31.01.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 7.643,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 5.003,00 USD umgesetzt.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 25.05.2022 gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 6,66 USD je Aktie aus.

