NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Montagnachmittag mit Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NVIDIA-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 3,4 Prozent auf 122,29 USD nach.

Um 15:52 Uhr rutschte die NVIDIA-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,4 Prozent auf 122,29 USD ab. Die NVIDIA-Aktie sank bis auf 121,48 USD. Bei 123,13 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.057.065 Stück gehandelt.

Am 21.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 140,76 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 15,10 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,24 USD ab. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 211,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,020 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,031 USD je NVIDIA-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 898,75 USD.

Am 22.05.2024 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 30.04.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 0,08 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 262,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 26,04 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.08.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2025 2,70 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

