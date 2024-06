NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA legt am Dienstagnachmittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 121,79 USD.

Werte in diesem Artikel

Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 3,1 Prozent auf 121,79 USD. Im Tageshoch stieg die NVIDIA-Aktie bis auf 122,44 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 121,00 USD. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.010.880 Stück gehandelt.

Bei 140,76 USD erreichte der Titel am 21.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 39,24 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 67,78 Prozent.

NVIDIA-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,020 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,031 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 898,75 USD.

NVIDIA gewährte am 22.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,08 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 26,04 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 262,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte NVIDIA am 15.08.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,70 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 fällt zum Ende des Montagshandels

Schwacher Handel: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende leichter

Zurückhaltung in New York: S&P 500 verliert letztendlich