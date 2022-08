NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA legt am Freitagvormittag zu

Das Papier von NVIDIA legte um 09:22 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,1 Prozent auf 178,96 EUR. In der Spitze gewann die NVIDIA-Aktie bis auf 179,06 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 179,06 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 205 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 307,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 137,00 EUR. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 30,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 282,50 USD.

Am 24.08.2022 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 31.07.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,03 Prozent auf 6.704,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.507,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 17.11.2022 dürfte die Q3 2023-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,52 USD je NVIDIA-Aktie.

