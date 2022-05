NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Freitagnachmittag auf Höhenflug

Um 27.05.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,3 Prozent auf 171,96 EUR. In der Spitze gewann die NVIDIA-Aktie bis auf 172,86 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 166,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 54.666 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 307,55 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NVIDIA-Aktie. Bei 126,98 EUR fiel das Papier am 28.05.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 35,43 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 360,00 USD.

NVIDIA ließ sich am 25.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,36 USD gegenüber 0,78 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 65,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.288,00 USD im Vergleich zu 5.003,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 18.08.2022 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,47 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NVIDIA-Aktie schließt dennoch fester: NVIDIA enttäuscht mit sinkendem Nettogewinn

NVIDIA-Aktie, Apple-Aktie & Co: In diese US-Werte hat die Deutsche Bank im ersten Quartal investiert

Hot Stocks heute: Aktien Im Fokus: Netflix, Twitter, Apple und NVIDIA

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com