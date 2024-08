NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Dienstagnachmittag kaum bewegt

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Kaum Ausschläge verzeichnete die NVIDIA-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 126,39 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der NVIDIA-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 126,39 USD. Der Kurs der NVIDIA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 126,56 USD zu. Im Tief verlor die NVIDIA-Aktie bis auf 123,89 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 125,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 9.023.353 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Bei 140,76 USD erreichte der Titel am 21.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 10,21 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,24 USD. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 68,96 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für NVIDIA-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,020 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,030 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 767,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 22.05.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 92,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 26,04 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,51 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.08.2024 dürfte die Q2 2025-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,73 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

