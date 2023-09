NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA schiebt sich am Mittwochmittag vor

Blick auf NVIDIA-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von NVIDIA. Zuletzt stieg die NVIDIA-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 420,20 USD.

Das Papier von NVIDIA legte um 12:03 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,3 Prozent auf 420,20 USD. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 69.645 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2023 auf bis zu 502,30 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 16,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 108,13 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 74,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 537,14 USD an.

Die Bilanz zum am 31.07.2023 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 23.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 2,70 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,51 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 13.507,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.704,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.11.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2024 10,62 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

