NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von NVIDIA zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 421,67 USD.

Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 421,67 USD. Zwischenzeitlich stieg die NVIDIA-Aktie sogar auf 426,55 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 423,32 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.049.470 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 502,30 USD. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 19,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 108,13 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 74,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 537,14 USD.

NVIDIA gewährte am 23.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,70 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,51 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.507,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 101,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.704,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte NVIDIA am 21.11.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von NVIDIA rechnen Experten am 14.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,62 USD fest.

