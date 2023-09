NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Donnerstagnachmittag höher

Aktie im Fokus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 428,34 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere um 16:07 Uhr 0,9 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bei 430,28 USD. Mit einem Wert von 424,60 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 8.958.267 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 502,30 USD an. 17,27 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 108,13 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 74,76 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 537,14 USD angegeben.

NVIDIA gewährte am 23.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.507,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 101,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 6.704,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 21.11.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 14.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,62 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

