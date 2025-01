NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA verliert am Nachmittag

So entwickelt sich NVIDIA

Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NVIDIA-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 126,04 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die NVIDIA-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,3 Prozent auf 126,04 USD ab. Das Tagestief markierte die NVIDIA-Aktie bei 124,50 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 126,50 USD. Zuletzt wechselten 10.974.577 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,13 USD. Dieser Kurs wurde am 08.01.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 21,49 Prozent Luft nach oben. Am 01.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 60,70 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 51,84 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für NVIDIA-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,020 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,079 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 416,25 USD.

Am 20.11.2024 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.10.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,79 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,37 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 93,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 35,08 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2025 terminiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 12.02.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,95 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

