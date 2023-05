NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken NVIDIA am Montagnachmittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 367,15 EUR

Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 01:59 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 390,22 USD. Zwischenzeitlich stieg die NVIDIA-Aktie sogar auf 391,70 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 378,90 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 71.439.676 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.05.2023 auf bis zu 394,80 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 1,17 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 108,13 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 260,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 444,17 USD.

Am 24.05.2023 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,09 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat NVIDIA 7.192,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8.288,00 USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 16.11.2023 terminiert.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,24 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

