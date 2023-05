NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Montagvormittag gesucht

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 367,60 EUR

1,34% Charts

News

Analysen

Um 01:59 Uhr konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 390,22 USD. Die NVIDIA-Aktie zog in der Spitze bis auf 391,70 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 378,90 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 71.439.676 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.05.2023 bei 394,80 USD. 1,17 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 108,13 USD ab. Abschläge von 72,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 444,17 USD.

Die Zahlen des am 30.04.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 24.05.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,09 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 7.192,00 USD, gegenüber 8.288,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,22 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.11.2023 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,24 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Gewinn und Umsatz von NVIDIA besser als erwartet - NVIDIA-Aktie springt an der NASDAQ auf Rekordhoch

Infineon-Aktien feiern NVIDIA-Börsenparty nicht mit - Andere Chiptitel gefragt

Zahlreiche Veränderungen: Diese US-Aktien zählten im ersten Quartal 2023 zum Depot der Commerzbank

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com