NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittag höher

Das Papier von NVIDIA konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 133,62 EUR. Die NVIDIA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 133,62 EUR aus. Bei 132,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5.447 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.12.2021 bei 271,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NVIDIA-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2022 bei 112,32 EUR. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 18,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 205,00 USD.

NVIDIA ließ sich am 16.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 1,17 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7.103,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5.931,00 USD.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 22.02.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 15.02.2024.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,27 USD je Aktie.

