NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Dienstagvormittag im Plus

Die Aktie legte um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,7 Prozent auf 369,70 EUR zu. In der Spitze gewann die NVIDIA-Aktie bis auf 370,65 EUR. Bei 368,40 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten 14.489 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 25.05.2023 markierte das Papier bei 372,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 0,73 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 112,10 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 69,68 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 444,17 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 24.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,09 USD, nach 1,36 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,22 Prozent auf 7.192,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.288,00 USD erwirtschaftet worden.

NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 16.11.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,24 USD je Aktie belaufen.

