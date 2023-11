NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA zeigt sich am Mittag gestärkt

Kursentwicklung

Die Aktie von NVIDIA zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 483,39 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere um 12:03 Uhr 0,4 Prozent. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 20.472 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 21.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 505,48 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 4,57 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 138,84 USD erreichte der Anteilsschein am 29.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 71,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 577,14 USD.

Am 21.11.2023 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 31.10.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,58 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 205,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18.120,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.931,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.02.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 13.02.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 12,08 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel NVIDIA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NVIDIA-Investment von vor 5 Jahren verdient

Apple & Microsoft Aktien zugekauft: So hat Börsenprofi Ken Fisher im dritten Quartal 2023 investiert

Vorsicht bei Themenfonds: Morningstar-Studie warnt vor Themen-ETFs - Welche Anlageprodukte besser performen