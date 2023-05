NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 370,70 EUR

Das Papier von NVIDIA gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:21 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 370,55 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die NVIDIA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 368,35 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 371,85 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 29.462 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 30.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 390,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 5,26 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 112,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 69,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 444,17 USD an.

NVIDIA ließ sich am 24.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 1,36 USD je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,22 Prozent auf 7.192,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.288,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte NVIDIA am 16.11.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,24 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

