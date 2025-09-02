US-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus. Wie wirkt sich Trumps Politik auf die aktuellen Daten aus? Live-Analyse und Trade-Ideen.

Heute im Fokus

Goldpreis klettert auf neues Rekordhoch. Aktien von Fraport und Nordex bald im Stoxx 600. Nestlé-CEO Freixe nach Beziehung mit Mitarbeiterin entlassen. Kooperation zwischen Kontron und QUALCOMM bei Bahn-Kommunikation. Biogen-Aktie: Alzheimer-Mittel Lecanemab nun auch in Deutschland. Mediobanca erhöht Übernahmeangebot für Monte dei Paschi. Bitcoin legt wieder zu.