NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors gewinnt am Nachmittag an Boden
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Zuletzt ging es für das NXP Semiconductors-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 222,15 USD.
Die NXP Semiconductors-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 222,15 USD. Kurzfristig markierte die NXP Semiconductors-Aktie bei 222,76 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 220,68 USD. Bisher wurden via NASDAQ 35.668 NXP Semiconductors-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 256,52 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NXP Semiconductors-Aktie 15,47 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 148,09 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 4,06 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,27 USD je NXP Semiconductors-Aktie.
Am 21.07.2025 legte NXP Semiconductors die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,76 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,43 Prozent auf 2,93 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte NXP Semiconductors 3,13 Mrd. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2025 erfolgen. NXP Semiconductors dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 02.11.2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NXP Semiconductors-Aktie in Höhe von 11,78 USD im Jahr 2025 aus.
Infineon-Aktie unter Druck - Goldman Sachs sieht aber dennoch Potenzial
NXP Semiconductors-Bilanz: Aktie knickt ein und zieht Infineon und ASML mit - Jahresvergleichszahlen im Fokus
Wolfspeed-Aktie schießt weiter hoch: Neuer CFO soll Sanierung vorantreiben
