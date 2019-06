Nynomic: Vorsichtige Prognose bestätigt

indizes in diesem Artikel

Mit der Vorlage der vorläufigen Q1-Zahlen hat Nynomic de facto eine Begründung für die im Rahmen des Geschäftsberichts 2018 veröffentlichte vorsichtige Prognose für 2019 nachgeliefert. Im Vergleich mit dem sehr starken Vorjahresquartal wurden nämlich sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis deutliche Rückgänge verzeichnet. Während die Erlöse um 16 % auf 15,4 Mio. Euro gesunken sind, hat sich das EBIT sogar um mehr als ein Drittel auf 2,1 Mio. Euro reduziert.

Stärker als im Vorjahr hat sich der Auftragseingang entwickelt, der mit 16,2 Mio. Euro klar über dem Umsatz lag. Damit verdichten sich die Anzeichen, dass 2019 kein überragendes, aber doch solides Jahr wird, weswegen wir vorerst an unserem Engagement festhalten.

Die Aktie von Nynomic ist seit Dezember 2018 Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index und hat seitdem ohne Berücksichtigung von Dividenden um 299 % zugelegt (Stand 31.05.2019, 17:36 Uhr). Der Nebenwerte-Index ist fokussiert auf Investments in aussichtsreiche deutsche Nebenwerte .

Der Autor dieser Kolumne, Holger Steffen, ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index

Über Holger Steffen

Holger Steffen ist einer der erfahren­sten Nebenwerte-Experten. Mit dem von ihm mitverant­worteten Muster­depot des Anlegerbriefs erzielte er seit Start im Jahr 1999 eine Rendite von 1.701 Prozent, das entspricht einer durch­schnittlichen Rendite von 16,4 Prozent pro Jahr (Stand: 31.12.2018).

