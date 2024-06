NYSE-Handel: Dow Jones verbucht am Nachmittag Gewinne

Marktbericht

Das macht das Börsenbarometer in New York nachmittags.

Am Montag tendiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0,09 Prozent stärker bei 38.832,87 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 13,543 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,160 Prozent auf 38.861,24 Punkte an der Kurstafel, nach 38.798,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 38.665,45 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 38.861,91 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 10.05.2024, wurde der Dow Jones mit 39.512,84 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, mit 38.722,69 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, notierte der Dow Jones bei 33.876,78 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,96 Prozent. Bei 40.077,40 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 37.122,95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Walmart (+ 1,43 Prozent auf 66,82 USD), Home Depot (+ 1,28 Prozent auf 331,22 USD), Amazon (+ 1,13 Prozent auf 186,39 USD), Chevron (+ 1,11 Prozent auf 157,81 USD) und Walt Disney (+ 0,89 Prozent auf 102,44 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Visa (-1,45 Prozent auf 274,64 USD), Apple (-1,22 Prozent auf 194,48 USD), Verizon (-0,92 Prozent auf 40,57 USD), McDonalds (-0,63 Prozent auf 254,60 USD) und Nike (-0,54 Prozent auf 96,03 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9.593.098 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,930 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

In diesem Jahr hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 6,57 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net