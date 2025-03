NYSE-Handel: S&P 500 letztendlich im Aufwind

Index-Performance im Blick

Der S&P 500 verzeichnete am ersten Tag der Woche Kursanstiege.

Am Montag bewegte sich der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 1,76 Prozent höher bei 5.767,57 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 47,243 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 1,13 Prozent höher bei 5.731,62 Punkten in den Handel, nach 5.667,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5.718,08 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.775,14 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 24.02.2025, wurde der S&P 500 mit 5.983,25 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 24.12.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.040,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, notierte der S&P 500 bei 5.234,18 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 büßte der Index bereits um 1,72 Prozent ein. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 6.147,43 Punkten. Bei 5.504,65 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Tesla (+ 11,93 Prozent auf 278,39 USD), Gap (+ 8,24 Prozent auf 21,67 USD), United Airlines (+ 7,15 Prozent auf 80,22 USD), Bath Body Works (+ 7,07 Prozent auf 32,42 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,96 Prozent auf 113,85 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Hormel Foods (-2,40 Prozent auf 29,26 USD), MarketAxess (-2,35 Prozent auf 211,78 USD), Brown-Forman B (-2,34 Prozent auf 33,84 USD), Interpublic Group of Cos (-2,19 Prozent auf 25,93 USD) und Omnicom Group (-2,11 Prozent auf 79,43 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 51.098.991 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,024 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

2025 weist die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

