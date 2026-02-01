DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5200 -4,3%Nas22.976 -1,2%Bitcoin62.278 -2,7%Euro1,1805 -0,1%Öl68,75 +1,4%Gold4.949 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F PayPal A14R7U Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Infineon 623100 BASF BASF11 Siemens 723610 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefer -- Wall Street uneinheitlich -- Texas Instruments kauft Silicon Labs in Milliardendeal -- Microsoft, Infineon, Lilly, Uber, Bayer, DroneShield, SAP, PayPal im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Chemietitel steigen deutlich an - im Trade der Woche Scheine auf: BASF, Brenntag, WACKER CHEMIE und LANXESS Hot Stocks heute: Chemietitel steigen deutlich an - im Trade der Woche Scheine auf: BASF, Brenntag, WACKER CHEMIE und LANXESS
Palantir-Aktie: KI-Startup Percepta AI wehrt sich gegen Klage Palantir-Aktie: KI-Startup Percepta AI wehrt sich gegen Klage
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Oberstes US-Gericht erlaubt Kalifornien neue Wahlkreise

04.02.26 20:53 Uhr

WASHINGTON/LOS ANGELES (dpa-AFX) - Das Oberste Gericht der USA erlaubt dem US-Bundesstaat Kalifornien eine Wahlkreisreform, die den dort regierenden Demokraten bei den Kongresswahlen im November einen Vorteil verschaffen kann. Der Supreme Court wies einen Einspruch der Republikaner in dem Bundesstaat zurück. Die Demokraten in dem Westküstenstaat können mit dem neuen Zuschnitt der Wahlbezirke nun auf bis zu fünf zusätzliche Sitze im Repräsentantenhaus in Washington hoffen.

Wer­bung

Zuvor hatten die Demokraten in dem Bundesstaat bei einer Sonderabstimmung einen klaren Sieg errungen. Die Mehrheit der kalifornischen Wähler sprach sich im November für eine Wahlkreisreform aus. Auch der republikanische Bundesstaat Texas lässt seine Wahlkreise neu zuschneiden, um so der Partei von US-Präsident Donald Trump die Chance auf fünf weitere Sitze zu sichern.

Die Republikaner haben aktuell nur eine knappe Mehrheit in der Kongresskammer. Die Demokraten machen sich Hoffnungen, bei der Wahl im November dieses Jahres die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu erobern. Die 435 Sitze dort stehen alle zwei Jahre zur Wahl. Auch über ein Drittel der Senatoren wird neu abgestimmt.

Texas eher republikanisch, Kalifornien eher demokratisch

Texas stimmt traditionell größtenteils für die Republikaner und Kalifornien für die Demokraten. Doch die Wähler der beiden Parteien sind in den Bundesstaaten ungleichmäßig verteilt. Deswegen kann es durch einen Neuzuschnitt der Wahlbezirke Verschiebungen geben.

Wer­bung

Kalifornien als bevölkerungsreichster Bundesstaat der USA entsendet derzeit 9 republikanische und 43 demokratische Abgeordnete nach Washington. Anders als in Texas war für den Neuzuschnitt in Kalifornien das Votum der Wähler erforderlich. Gewöhnlich werden in dem Westküstenstaat Wahlkreise von einer unabhängigen Kommission bestimmt.

Eigentlich werden die Wahlkreise auf Basis der Volksbefragung alle zehn Jahre definiert. Das gezielte Ziehen von Wahlkreisgrenzen wird in den USA "Gerrymandering" genannt. Beide Parteien nutzen diese Taktik, um sich bei Wahlen systematisch Vorteile zu verschaffen./ngu/DP/he