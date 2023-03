Occidental Petroleum Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Occidental Petroleum am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

Die Occidental Petroleum-Aktie musste um 08:56 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 55,00 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Occidental Petroleum-Aktie bei 54,65 EUR. Bei 55,39 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.224 Occidental Petroleum-Aktien.

Bei 76,99 EUR markierte der Titel am 30.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,56 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 48,42 EUR am 26.04.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Occidental Petroleum-Aktie derzeit noch 13,59 Prozent Luft nach unten.

Occidental Petroleum ließ sich am 27.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,61 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.219,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Occidental Petroleum einen Umsatz von 7.913,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 09.05.2023 dürfte Occidental Petroleum Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,13 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

