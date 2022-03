Weiterer DAX-Crash: Tief seit November 2020 erreicht - zeitweise unter 12.500er-Marke

Der DAX begann den Handel mit einem Abschlag von 3,7 Prozent bei 12.614,08 Punkten. Damit rutschte der deutsche Leitindex unter die psychologisch wichtige 13.000er-Marke. Im weiteren Verlauf geht es sogar bis auf 12.438,85 Zähler im Tagestief nach unten. Aktuell verliert das Börsenbarometer 3,5 Prozent auf 12.636,27 Einheiten.

Der immer weiter eskalierende Krieg in der Ukraine und die Furcht vor massiven wirtschaftlichen Folgen belasten den deutschen Aktienmarkt weiter. Damit setzt sich die Talfahrt der vergangenen Handelstage fort. Bis zum Freitag summierten sich die Verluste seit der Invasion Russlands in die Ukraine bereits auf etwas mehr als zehn Prozent.

Möglicher Importstopp für russisches Öl sorgt für Ölpreissprung

Am Montagmorgen sorgten vor allem stark steigende Ölpreise für eine Verunsicherung bei den Aktieninvestoren. US-Außenminister Antony Blinken hatte wegen der weiteren Eskalation des Ukraine-Kriegs neue Strafmaßnahmen gegen Russland ins Spiel gebracht: Washington berate mit europäischen Verbündeten über einen möglichen Importstopp für Öl aus Russland. "Wir sprechen jetzt mit unseren europäischen Partnern und Verbündeten, um auf koordinierte Weise die Aussicht auf ein Verbot der Einfuhr von russischem Öl zu prüfen." Auch das auf Öleinfuhren angewiesene Japan diskutiert über einen möglichen Importstopp für Öl aus Russland.

Ukraine-Krieg lastet schwer auf Anlegerstimmung

"Der Krieg in der Ukraine hält die Börsen weiterhin fest im Klammergriff", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners am Morgen. Die Stimmung unter den Anlegern sei mittlerweile so negativ wie seit der COVID-19-Krise nicht mehr. Unter normalen Umständen sei diese depressive Stimmung der Nährboden für eine Stabilisierung, zumal Aktien mittlerweile massiv überverkauft seien. Fraglich sei aber, ob in Kriegszeiten mit solchen Maßstäben gemessen werden könne. Sein Kollege Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel sieht den DAX mittlerweile "im Crashmodus angekommen".

