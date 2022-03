Ukraine-Krieg im Ticker: Asiens Börsen tiefrot wegen möglichem Öl-Embargo -- PayPal klemmt Dienste in Russland ab -- Visa und MasterCard in Russland nicht mehr verfügbar -- Tesla im Fokus

Möglicher Importstopp für russisches Öl lässt Ölpreise auf Hoch seit 2008 klettern. Inditex und PUMA machen Läden in Russland dicht. Samsung stoppt Lieferungen nach Russland. Russland-Sanktionen: Hans-Werner Sinn warnt vor Stärkung Chinas. TUI-Großaktionär Mordaschow: Beteiligung an Reisekonzern noch vor EU-Sanktionen neu geordnet. GAZPROM bestätigt normalen Umfang: Russisches Gas fließt weiter über Ukraine nach Westen.

Werbung

Der deutsche Aktienmarkt brach im Freitagshandel immer weiter ein. Der DAX eröffnete bereits tiefer. Der Leitindex fand auch im Anschluss keinen Halt und rutschte immer weiter ab, dabei fiel er auch unter die Marke von 13.100 Punkten. Letztendlich ging es um 4,41 Prozent nach unten auf 13.094,54 Punkte. Der TecDAX verlor zu Handelsbeginn bereits deutlich und bewegte sich dann deutlich tiefer im Minus. Zuletzt ging es um 3,48 Prozent nach unten auf 3.038,22 Zähler. Am Freitag rutschte der deutsche Aktienmarkt erneut deutlich ab, nachdem russische Truppen offenbar ein Atomkraftwerk in der Ukraine beschossen haben. Auf dem Gelände von Europas größtem Atomkraftwerk Saporischschja war in der Folge ein Feuer ausgebrochen, das in der Zwischenzeit wieder gelöscht wurde. Dennoch geht an den Märkten die Angst vor einer nuklearen Katastrophe um. "Immer noch dominieren die Nachrichten aus der Ukraine das Geschehen an den Finanzmärkten", schrieb Devisenexpertin You-Na Park-Heger von der Commerzbank laut dpa-AFX. "Die Sorge über die Energieversorgung in Europa hält an und die Märkte bleiben entsprechend nervös". Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Märkte zeigten sich zum Wochenausklang tiefrot. Der EuroSTOXX 50 gab bereits zum Start nach und fiel im Anschluss immer tiefer. Zuletzt notierte er 4,96 Prozent tiefer bei 3.556,01 Punkten. Ein angeblich gezielter russischer Angriff auf das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja sorgte am Freitag für Beunruhigung. Nach Erkenntnissen der Atomenergiebehörde (IAEA) war allerdings zunächst keine erhöhte Strahlung festzustellen. Ein Feuer, das auf dem Gelände in der Nacht ausgebrochen war, soll inzwischen gelöscht worden sein. Neben dem Krieg in der Ukraine gerieten andere Ereignisse in den Hintergrund. So wurden auch die Zahlen vom US-Arbeitsmarkt, die die Regierung am Nachmittag veröffentlichte, zweitrangig beachtet. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Vor dem Wochenende tendierten die US-Börsen schwächer, schlossen aber signifikant über ihren Tagestiefs. Der Dow Jones zeigte sich am Freitag etwas schwächer und verlor 0,53 Prozent auf 33.614,80 Punkte. Deutlich stärker verlor der Techwerteindex NASDAQ Composite an Wert und schloss gegenüber dem Vortag 1,66 Prozent tiefer auf 13.313,44 Zählern. Die Angst vor einer nuklearen Katastrophe im Zuge des Krieges in der Ukraine hat die US-Aktienmärkte zum Ende einer turbulenten Börsenwoche in Mitleidenschaft gezogen. Am Freitag hatten Kämpfe beim europaweit größten Atomkraftwerk in der Nähe der ukrainischen Großstadt Saporischschja stattgefunden, auf dem Gelände war Feuer ausgebrochen. Die Öl- und Rohstoffpreise hielten sich auf hohem Niveau und nährten Rezessions- und Inflationsängste. Wenig Beachtung finden derweil die US-Arbeitsmarktdaten für Februar, die vor Börsenstart veröffentlicht wurden. Nicht nur entstanden mit 678.000 zusätzlichen Stellen deutlich mehr Jobs als zuvor angenommen auch sank die Arbeitslosenquote auf 3,8 Prozent. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken