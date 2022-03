Februar 2022: Experten empfehlen Allianz-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX unter Druck wegen möglichem Öl-Embargo -- Visa und MasterCard in Russland nicht verfügbar -- Goldpreis, Ölpreise, K+S, PUMA, TUI, PayPal, Tesla, Banken im Fokus

Apple kündigt Event am 8. März an: Das dürfte die Fans erwarten. Autowerte stehen unter Druck. Aktien von Rheinmetall und HENSOLDT gefragt in schwachem Markt. Zara-Mutter Inditex macht alle 502 Läden in Russland dicht. OMV will Russland-Strategie überdenken - Abschreibungen auf Nord Stream 2. Schweizer Franken im Höhenflug: SNB bereit zu Interventionen. Merck bereitet offenbar Pigmentgeschäft auf Verkauf vor.