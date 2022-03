Aktien von Rheinmetall und HENSOLDT gefragt in schwachem Markt

Das zeigte sich am Montag einmal mehr: Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall sowie der Rüstungselektronik-Hersteller HENSOLDT zählen zu den wenigen Profiteuren der Krise in Deutschland, auch wenn es im vormittags tiefroten Marktumfeld nicht für neue Rekorde reichte. Das Papier von Rheinmetall gewinnt via XETRA zeitweise 2,22 Prozent auf 152,00 Euro, während HENSOLDT-Aktien zeitweise um 8,05 Prozent auf 22,15 Euro klettern.

Seit Beginn der Invasion Russlands in die Ukraine vor anderthalb Wochen summieren sich die Kursgewinne für die beiden Aktien auf gut 57 Prozent beziehungsweise knapp 73 Prozent. Bei Rheinmetall bedeutet das Plus von 83 Prozent seit Jahresbeginn zudem auch für diesen Zeitraum den Spitzenplatz im MDAX der mittelgroßen deutschen Unternehmen.

/gl/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: HENSOLDT, PATRIK STOLLARZ/AFP//Getty Images