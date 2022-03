Microsoft-Aktie & Co.: Diese Cybersecurity-Werte könnten im Russland-Ukraine-Konflikt einen Blick wert sein

• Ukraine-Krieg auch an den Börsen von großer Relevanz• Cybersecurity könnte zusätzlichen Boost erfahren• Microsoft-Aktie & Co. im Fokus

Der Russland-Ukraine-Konflikt beschäftigt derzeit weltweit und ist längst auch an den globalen Aktienmärkten angekommen. Es herrscht hohe Nervosität, die Aktienkurse befinden sich auf Berg- und Talfahrt.

Russland greift auch im Cyberspace an

Der Markt für IT-Sicherheit könnte vor diesem Hintergrund allerdings an Relevanz gewinnen und die Kurse von Cybersecurity-Aktien in die Höhe treiben, denn Russland greift nicht nur in der realen Welt, sondern auch im Cyberspace an. So wurden Webseiten der ukrainischen Regierung und Banken des Landes zeitweise lahmgelegt. Darüber hinaus wurden Schadprogramme ausgespielt, es wird vermehrt vor Cyberattacken gewarnt. "Mit dem historischen Schritt der USA, Europas und Kanadas, ausgewählte russische Banken aus dem globalen Finanz- und Nachrichtensystem SWIFT zu entfernen, und den Sanktionen der russischen Zentralbank erwarten wir nun leider einen signifikanten Anstieg der Cyberkriegsführung durch russische, vom Nationalstaat unterstützte Organisationen in den kommenden Wochen, die auf verschiedene US-amerikanische und europäische Unternehmen und Regierungsbehörden abzielen", zitiert MarketWatch Wedbush-Analyst Dan Ives.

Laut dem Beratungsunternehmen Fortune Business Insights belief sich der globale Markt für IT-Sicherheit im vergangenen Jahr auf rund 166 Milliarden US-Dollar, bis 2028 wird mit einem jährlichen Wachstum von 12 Prozent auf knapp 366 Milliarden US-Dollar gerechnet. Mit Blick auf den derzeit eskalierenden Konflikt dürfte diese Prognose nun wohl aber überholt sein, glaubt Ives: "Mit einem signifikant erhöhten Niveau von Cyberangriffen, die jetzt am Horizont auftauchen, glauben wir, dass zusätzlicher Wachstumsrückenwind für den Cybersicherheits-Sektor und gut positionierte Anbieter ein Fokus-Sektor für Tech-Investoren während dieser Marktturbulenzen sein sollten", gibt CNBC die Einschätzung des Analysten wieder.

Microsoft-Aktie: IT-Sicherheit von großer Bedeutung

So könnte beispielsweise die Microsoft-Aktie durch den Ukraine-Krieg einen Aufschwung erfahren. Derzeit kostet ein Papier des US-Konzerns an der NASDAQ 289,86 US-Dollar. Seit Jahresbeginn ist zwar ein Kursverlust von rund 13,8 Prozent zu beobachten, dennoch sehen die von Bloomberg befragten Analysten im Durchschnitt ein Aufwärtspotenzial von 27 Prozent (Stand: Schlusskurs vom 04.03.2022).

"Microsoft ist im Bereich der Cybersecurity führend. Wir nehmen unsere Verantwortung ernst, die Welt zu einem sicheren Ort zu machen", heißt es auf der Webseite des Unternehmens. Im Jahr 2020 konnte Microsoft 10 Milliarden US-Dollar Umsatz in diesem Bereich generieren, was einem Wachstum von über 40 Prozent verglichen zum Vorjahr entsprach. Außerdem tätigt der Konzern diverse Akquisitionen im Bereich der IT-Sicherheit, so übernahm er Mitte letzten Jahres beispielsweise RiskIQ, ein Unternehmen für das Management von Sicherheitsbedrohungen.

Palo Alto Networks - "weltweit führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen"

Neben Microsoft könnten Ives zufolge auch die Aktien von Palo Alto Networks neues Interesse durch Anleger erfahren. Das Unternehmen bezeichnet sich auf seiner Webseite selbst als "weltweit führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen". Palo Alto Networks führt für Unternehmen wie auch Behörden eine Echtzeit-Überwachung des Datenverkehrs durch, wodurch sich Hackerangriffe, unerlaubte Zugriffe & Co. unmittelbar erkennen und abwehren lassen sollen. Zum Ukraine-Krieg schreibt das Unternehmen: "Palo Alto Networks beobachtet die sich rasch entwickelnden Cyber-Aktivitäten im Zusammenhang mit Russland und der Ukraine genau. Wir veröffentlichen weiterhin neue Unit 42-Bedrohungsdaten, stellen Schutzmaßnahmen für unsere Kunden bereit und arbeiten aktiv mit unseren Partnern in der Industrie und bei Regierungen zusammen, um unsere Analysen und Erkenntnisse auf der Grundlage unseres globalen Bedrohungsnetzwerks zu teilen. Der Schutz unserer Kunden hat für uns höchste Priorität".

An der NASDAQ sind Palo Alto Networks-Aktien derzeit 557,51 US-Dollar wert, seit Jahresbeginn haben sich kaum bewegt (Stand: Schlusskurs vom 04.03.2022). 34 von 38 der von Bloomberg befragten Analysten empfehlen die Titel zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt dabei 15 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Fortinet-Aktie mit Potenzial

Fortinet ist eine Cyber-Security-Plattform, die Software, Appliances sowie Dienste im Bereich der IT-Sicherheit entwickelt und vertreibt - dazu zählen Firewalls oder auch Antivirenprogramme. Mit mehr als 500.000 Kunden, darunter die US-Technologiebörse NASDAQ, Siemens oder Panasonic, ist Fortinet eines der größten Unternehmen für Netzwerksicherheit weltweit.

An der NASDAQ sind die Papiere des US-Unternehmens derzeit 335,46 US-Dollar wert. Zwar mussten sie in diesem Jahr bislang rund 6,6 Prozent ihres Kurswerts einbüßen, dennoch sehen neben Ives noch weitere Analysten deutliches Aufwärtspotenzial (Stand: Schlusskurs vom 04.03.2022). Für das Gesamtjahr rechnen sie mit einem Umsatzwachstum von 29 Prozent, während das Gewinnwachstum bei 24 Prozent liegen dürfte.

CrowdStrike-Aktie - vielversprechend im Bereich IT-Sicherheit

CrowdStrike ist ein US-Unternehmen für Informationssicherheit und Cybersicherheitstechnologie. Es nutzt KI (Künstliche Intelligenz), um Schadprogramme auf Endgeräten zu erkennen. Je mehr Kunden CrowdStrike hat, desto effektiver wird die Sicherheitsplattform, denn wird eine Bedrohung bei einem Kunden erkannt, schützt der Algorithmus künftig auch alle anderen Kunden vor dieser Gefahr. Zu seinen Kunden zählt CrowdStrike unter anderen Sony oder auch die Credit Suisse. Das Unternehmen gehört zu den "aussichtsreichsten Kandidaten im Bereich IT-Sicherheit".

Die CrowdStrike-Papiere kosten an der NASDAQ aktuell 179,03 US-Dollar und haben sich seit Beginn dieses Jahres um rund 12,5 Prozent verbilligt. Dennoch: Etwa 90 Prozent der von Bloomberg befragten Analysten gaben ein "Buy"-Rating für die Aktie ab, während das geschätzte Aufwärtspotenzial für die nächsten 12 Monate 48 Prozent beträgt.

Wem das Risiko bei einzelnen Aktien allerdings zu hoch ist, der könnte auf verschiedene ETFs setzen, rät Ives. Dabei würden sich insbesondere der iShares Digital Security ETF, der Legal & General Cyber Security ETF oder der First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF anbieten.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Credit Suisse (CS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Credit Suisse (CS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Credit Suisse (CS)

Bildquellen: Asif Islam / Shutterstock.com, Svetlana Turchenick / Shutterstock.com