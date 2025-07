Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag ohne große Veränderung

So bewegt sich Microsoft

Die Aktie von Microsoft zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die Microsoft-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 511,52 USD.

Werte in diesem Artikel

Kaum Ausschläge verzeichnete die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 15:53 Uhr bei 511,52 USD. Den Tageshöchststand markierte die Microsoft-Aktie bei 514,64 USD. Das bisherige Tagestief markierte Microsoft-Aktie bei 511,11 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 514,64 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.455.208 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.07.2025 auf bis zu 514,64 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 344,83 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 32,59 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Microsoft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,28 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 520,00 USD für die Microsoft-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 30.04.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,94 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 70,07 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 61,86 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Microsoft am 30.07.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 28.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 13,40 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

CoreWeave-Aktie: Vom Börsen-Flop zum KI-Hotspot - aber Analysten warnen vor dem NVIDIA-Partner

Erste Schätzungen: Microsoft zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Oracle-Aktie mit Gewinnen: Oracle investiert zwei Milliarden Dollar in deutsche Cloud