OK Play India hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

OK Play India hat am 09.04.2025 das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,07 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 572,2 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 600,8 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,020 INR. Im Vorjahr waren 0,040 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat OK Play India 1,68 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 1,81 Milliarden INR umgesetzt worden.

