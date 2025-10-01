ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Blick auf ON Semiconductor-Kurs

Die Aktie von ON Semiconductor zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die ON Semiconductor-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 49,32 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die ON Semiconductor-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 49,32 USD. Die ON Semiconductor-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 50,06 USD. Das bisherige Tagestief markierte ON Semiconductor-Aktie bei 49,26 USD. Bei 49,30 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 134.887 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.

Am 31.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,06 USD. Gewinne von 54,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,05 USD am 09.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,04 Prozent.

Nachdem ON Semiconductor seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 04.08.2025 äußerte sich ON Semiconductor zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat ON Semiconductor mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 15,36 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte ON Semiconductor am 03.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 4,12 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

