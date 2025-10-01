ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor gibt am Abend ab

Kursverlauf

Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 48,70 USD.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 48,70 USD. In der Spitze fiel die ON Semiconductor-Aktie bis auf 48,42 USD. Bei 49,30 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 957.061 ON Semiconductor-Aktien.

Bei 76,06 USD markierte der Titel am 31.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 56,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der ON Semiconductor-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,05 USD am 09.04.2025. Der aktuelle Kurs der ON Semiconductor-Aktie ist somit 36,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass ON Semiconductor-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete ON Semiconductor 0,000 USD aus.

ON Semiconductor ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,74 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,47 Mrd. USD.

ON Semiconductor wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 4,12 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

