Aurubis hebt nach Gewinnwachstum die Dividende an - Verkauf der Flachwalz-Sparte verzögert sich

Konzernchef Roland Harings erwartet im Geschäftsjahr 2020/21 (bis Ende September) ein operatives Vorsteuerergebnis von 210 bis 270 Millionen Euro, wie Aurubis am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Das entspräche einem kleinen Minus von 5 Prozent oder im besten Fall einem Plus von mehr als einem Fünftel. So war die Kennziffer 2019/20 um 15 Prozent auf 221 Millionen Euro gestiegen, bei einem Umsatzwachstum um 4 Prozent auf 12,4 Milliarden Euro.

Die Dividende soll nun um 5 Cent auf 1,30 Euro je Aktie steigen. Die Salzgitter-Beteiligung schnitt damit insgesamt besser ab als Analysten im Mittel erwartet hatten.

Bei der Prognose stützt sich Harings auf eine weltweit anziehende Kupfernachfrage sowie ein hohes Angebot an Kupferkonzentraten und Recylingmateralien.

Verkauf der Flachwalz-Sparte von Aurubis verzögert sich weiter

Der geplante Verkauf des Geschäfts rund um Flachwalzprodukte (FRP) des Kupferkonzerns Aurubis dürfte noch länger auf sich warten lassen. Zwar sprach der MDAX-Konzern am Mittwoch bei der Vorlage der Zahlen für das Geschäftsjahr 2019/20 erneut von fortgeschrittenen Verhandlungen. Allerdings verzögere sich der Prozess durch die Corona-Krise. Im Geschäftsbericht heißt es nun, dass der Vorstand eine Veräußerung bis Februar 2021 aktuell für "nicht überwiegend wahrscheinlich" hält. Damit wird der Bereich nicht länger als nicht fortgeführtes Geschäft geführt.

Eigentlich war vor längerer Zeit mit den Wieland-Werken schon ein Käufer gefunden worden, doch hatten die EU-Wettbewerbshüter Bedenken und untersagten daher den Verkauf Anfang 2019. Die Veräußerung ist Teil des Umbaus der Salzgitter-Beteiligung.

Um sich fit für künftiges Wachstum zu machen, hatte Aurubis vor wenigen Monaten den belgisch-spanischen Metallrecycler Metallo übernommen. Der Kauf soll wichtige Wachstumsimpulse liefern, etwa beim Recycling von Kupfer, Nickel, Zinn, Zink und Blei, aber auch anderen Metallen. Damit baut Aurubis seine Möglichkeiten deutlich aus, Metalle etwa aus alten Elektrogeräten zu verwerten.

HAMBURG (dpa-AFX)

