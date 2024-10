Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Handelsstart zu

STOXX-Handel im Fokus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Donnerstag fort.

Werte in diesem Artikel

Um 09:11 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,28 Prozent stärker bei 4.922,29 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4,210 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,108 Prozent auf 4.913,99 Punkte an der Kurstafel, nach 4.908,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 4.930,85 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4.913,99 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der Euro STOXX 50 bereits um 1,70 Prozent zurück. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 17.09.2024, bei 4.860,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.07.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4.891,46 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.10.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4.152,32 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 9,07 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 5.121,71 Punkten. Bei 4.380,97 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Airbus SE (ex EADS) (+ 2,35 Prozent auf 139,16 EUR), Infineon (+ 2,04 Prozent auf 31,00 EUR), UniCredit (+ 0,93 Prozent auf 40,70 EUR), Enel (+ 0,85 Prozent auf 7,37 EUR) und SAP SE (+ 0,50 Prozent auf 211,70 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Intesa Sanpaolo (-1,00 Prozent auf 3,92 EUR), BASF (-0,62 Prozent auf 46,04 EUR), adidas (-0,53 Prozent auf 223,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,53 Prozent auf 56,47 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,39 Prozent auf 90,88 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 302.345 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 312,415 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Nordea Bank Abp Registered lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,27 Prozent.

Redaktion finanzen.net