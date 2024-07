Optimismus in New York: Am Mittag Pluszeichen im Dow Jones

Dow Jones im Blick

Am Montagmittag halten sich die Börsianer in New York zurück.

Am Montag notiert der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 0,01 Prozent höher bei 40.592,31 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 13,915 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,10 Prozent auf 40.140,86 Punkte an der Kurstafel, nach 40.589,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 40.682,49 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 40.388,83 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, stand der Dow Jones bei 39.118,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.04.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 38.386,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, lag der Dow Jones bei 35.459,29 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 7,63 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 41.376,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 37.122,95 Punkte.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell McDonalds (+ 3,96 Prozent auf 261,98 USD), Walt Disney (+ 2,20 Prozent auf 91,91 USD), Merck (+ 1,75 Prozent auf 127,45 USD), Nike (+ 1,32 Prozent auf 73,52 USD) und Visa (+ 0,52 Prozent auf 260,80 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen 3M (-1,81 Prozent auf 124,86 USD), Caterpillar (-1,71 Prozent auf 344,48 USD), Honeywell (-1,67 Prozent auf 199,36 USD), Chevron (-1,50 Prozent auf 155,48 USD) und Intel (-1,29 Prozent auf 30,95 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 3.797.160 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3,078 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,69 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

