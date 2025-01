Optimismus in New York: NASDAQ 100 beginnt Sitzung mit Gewinnen

NASDAQ 100-Performance im Fokus

Der NASDAQ 100 bleibt auch aktuell im Aufwärtstrend.

Am Dienstag legt der NASDAQ 100 um 15:57 Uhr via NASDAQ um 0,15 Prozent auf 21.159,50 Punkte zu. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,278 Prozent auf 21.186,08 Punkte an der Kurstafel, nach 21.127,28 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 21.199,69 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 21.043,13 Punkten.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, bei 21.473,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.10.2024, lag der NASDAQ 100 noch bei 20.351,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 17.421,01 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 0,877 Prozent nach oben. 21.945,48 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 20.538,33 Punkte.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Apple (+ 2,34 Prozent auf 235,23 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 1,99 Prozent auf 673,00 USD), Datadog A (+ 1,95 Prozent auf 144,93 USD), Lululemon Athletica (+ 1,03 Prozent auf 407,05 USD) und Zoom Video Communications (+ 0,96 Prozent auf 82,79 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Constellation Energy (-3,50 Prozent auf 265,37 USD), ASML (-3,11 Prozent auf 668,69 USD), Lucid (-3,09 Prozent auf 2,67 USD), NXP Semiconductors (-3,06 Prozent auf 208,49 USD) und Microchip Technology (-2,97 Prozent auf 55,53 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 29.189.190 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,313 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die JDcom-Aktie verzeichnet mit 7,51 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,31 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net